Mersin'de petrol sızıntısı temizliği 0:00 / 0:00

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için Tarsus plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından toplanan atıklar imha edilmek üzere poşetlere konuldu. Mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, petrol sızıntısının sahilleri tehdit altında aldığını belirtti.

Mersin'de petrol sızıntısının Tarsus'taki Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısmın doğu ve batısında küçük parçacıklar halinde görüldüğünü aktaran Can, şöyle konuştu:

"Ulaştırma Bakanlığı'nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını ön görüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla, gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız."