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        Mersin'de terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve geçmiş yıllarda örgütün sokak eylemlerine katılan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:16
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        Mersin'de terör operasyonu
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        Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan ve geçmiş yıllarda ilçede gerçekleştirilen sokak eylemlerine katılan 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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