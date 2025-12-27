Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında oyuncular arasında arbede yaşandı - Basketbol Haberleri

        Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında oyuncular arasında arbede yaşandı

        Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. Haftası'nda Mersin'de Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maçın ardından oyuncular arasında arbede yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:13 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:13
        Kadınlar Basketbol Ligi maçında arbede yaşandı!
        Mersin ekibi ile Muğla takımı arasından müsabaka, Edip Buran Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşma, Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

        Müsabaka sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile rakip takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı.

        Olay sırasında kaşı yarılan Bodrum Basketbol'un oyuncusu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        "TÜM ÜLKEMİZDEN, SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

        Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Oyuncular arasındaki kavganın maç sonunda çıktığını dile getiren Güleç, şöyle konuştu:

        "Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı."

        Boş dairede kadın cesedi bulundu

         Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.

