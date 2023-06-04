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Mersin'de yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Mersin'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkisinde meydana geldi. Siirt'ten Antalya'ya giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp, dağ yamacına çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yolculardan birinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 14 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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