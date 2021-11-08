Mersin'deki cinayete 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Olay, Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler tarafından S.E. ve Z.K.'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda S.E., olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Z.K. ise hastaneye kaldırıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın ardından kimliğini belirledikleri şüpheliler B.Y., B.S. ve E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler B.Y., B.S. ve E.Y. belirlenen adreste gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.