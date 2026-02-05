Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mersin'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette, market müdürü S.Ç. ve yakını E.F.Ç. ile market çalışanı Z.U. ve babası İ.U. arasında tartışma çıktı.

        Bu sırada E.F.Ç. yanındaki tabancayla ateş ederek Z.U'yu, İ.U'yu ve kavgayla ilgisi olmadığı belirtilen R.T'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan İ.U. daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.F.Ç'yi kavgada kullandığı tabancayla gözaltına aldı, S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan tır binaya çarptı (İHA)

        #HABER
        #Mersin
        #Mersin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı