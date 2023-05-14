Mersin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Mersin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Mersin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.30 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.4 oldu. Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 619.369 oyla yüzde 56.87 - Recep Tayyip Erdoğan: 411.102 oyla yüzde 37.75 - Sinan Oğan: 53.881 oyla yüzde 4.95 - Muharrem İnce: 4.703 oyla yüzde 0.43 oy aldı.



Mersin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Mersin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.36 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:50 itibarıyla yüzde 83 oranında açıldı. 2023 Mersin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 435.494 oyla yüzde 43.93 - Cumhur İttifakı: 381.727 oyla yüzde 38.5 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 133.746 oyla yüzde 13.49 - Ata İttifakı: 20.197 oyla yüzde 2.04 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.584 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 22:50 itibarıyla 2023 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

