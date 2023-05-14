Mersin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Mersin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Mersin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 89.30 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.4 oldu.
Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 619.369 oyla yüzde 56.87 - Recep Tayyip Erdoğan: 411.102 oyla yüzde 37.75 - Sinan Oğan: 53.881 oyla yüzde 4.95 - Muharrem İnce: 4.703 oyla yüzde 0.43 oy aldı.
Mersin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 411.102 oyla yüzde 37.75
Sinan Oğan: 53.881 oyla yüzde 4.95
Muharrem İnce: 4.703 oyla yüzde 0.43
Mersin Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.36 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:50 itibarıyla yüzde 83 oranında açıldı.
2023 Mersin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Millet İttifakı: 435.494 oyla yüzde 43.93 - Cumhur İttifakı: 381.727 oyla yüzde 38.5 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 133.746 oyla yüzde 13.49 - Ata İttifakı: 20.197 oyla yüzde 2.04 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.584 oyla yüzde 0.26
aldı.
Saat 22:50 itibarıyla 2023 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Millet İttifakı: 435.494 oyla yüzde 43.93
Cumhur İttifakı: 381.727 oyla yüzde 38.5
Emek ve Özgürlük İttifakı: 133.746 oyla yüzde 13.49
Ata İttifakı: 20.197 oyla yüzde 2.04
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.584 oyla yüzde 0.26
CHP: 310.148 oyla yüzde 31.29
AK Parti: 242.611 oyla yüzde 24.47
İYİ Parti: 125.346 oyla yüzde 12.64
MHP: 125.141 oyla yüzde 12.62
YEŞİL SOL: 115.010 oyla yüzde 11.60
TİP: 18.736 oyla yüzde 1.89
ZP: 17.993 oyla yüzde 1.82
YENİDEN REFAH: 9.071 oyla yüzde 0.92
MEMLEKET: 7.101 oyla yüzde 0.72
BBP: 4.904 oyla yüzde 0.49
AP: 2.204 oyla yüzde 0.22
GENÇ: 2.119 oyla yüzde 0.21
SOL PARTI: 1.405 oyla yüzde 0.14
GBP: 1.106 oyla yüzde 0.11
MP: 1.000 oyla yüzde 0.10
AB: 1.000 oyla yüzde 0.10
TKP: 956 oyla yüzde 0.10
HAKPAR: 655 oyla yüzde 0.07
HKP: 393 oyla yüzde 0.04
TKH: 223 oyla yüzde 0.02
YP: 170 oyla yüzde 0.02
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
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