Mersin'de olay, 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

DHA'daki habere göre çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BİR KADIN BÜSTÜ YERİNE KOYDU

Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.