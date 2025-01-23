İş yerinde uyuyan genç yanarak öldü!
Mersin'de, bir iş yerinde sabaha karşı meydana gelen yangında, içeride uyuyan Ömer Coşar ismindeki genç yanarak hayatını kaybetti. Coşar'ın cenazesi önce Mut Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Mersin'de feci yangın, Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
İHA'daki habere ve iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.
İŞ YERİNDE KALAN GENÇ ÖLDÜ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.