Mersin'de feci yangın, Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ İHA'daki habere ve iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

İŞ YERİNDE KALAN GENÇ ÖLDÜ Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.