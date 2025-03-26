Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüsle çarpışıp savrulan otomobilin, kaldırımda yürürken çarptığı 48 yaşındaki Hacı Karadağ yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü de gözaltına aldı
Mersin'de akılalmaz kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tarsus ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. O.Y. (28) yönetimindeki minibüs ile E.Ç.'nin (23) kullandığı otomobil çarpıştı.
ARAÇLA REKLAM TABELASI ARASINDA KALDI
DHA'daki habere göre savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Hacı Karadağ'a (48) çarptı. Araçla tabela arasında kalan Karadağ, yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.
FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI48 yaşındaki Hacı Karadağ, hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazada savrulan otomobilin yayaya çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.
Ayrıca, kazadan saniyeler önce ise aynı noktadan sürücüyle yanındaki kişinin motosikletle geçtiği de görüntülerde yer aldı.