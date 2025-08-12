Mersin'de olay Erdemli'de yaşandı. Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanla karşılaştı.

YILANA SU İÇİRDİ DHA'daki habere göre yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi.