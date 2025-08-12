Habertürk
        Haberler Gündem Mersin haberleri: Yakaladığı yılana su içirip öptü | SON DAKİKA HABERİ

        Yakaladığı yılana su içirip öptü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçi Ferhat Gök, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp önce su içirdi. Bir süre yılanı okşayıp öpen Gök, ardından onu doğaya bıraktı. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 14:04 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:06
        Mersin'de olay Erdemli'de yaşandı. Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanla karşılaştı.

        YILANA SU İÇİRDİ

        DHA'daki habere göre yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi.

        YILANI DOĞAYA BIRAKTI

        Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.

        #Mersin
