12 yaşındaki kız, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü (2)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Mersin'de kız öğrenci E.D.'nin (12), sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi (12) okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Soner AYDIN
2022-11-30 18:13:25
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