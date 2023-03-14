ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges: 84-56

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ofer Manheim, Gintaras Maciulis, Suzana Vujicic
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Cornelius 11, Gökşen Fitik 6, Sinem Ataş 3, Williams 8, Gray 10, Hollingswort 2, Hayes 19, Crvendakic 15, Esra Ural Topuz 2.
TANGO BOURGES: Anderson 12, Steinberga 2, Myem 10, Mchel, Astier 6, Guapo 6, Godin 6, Duchetn 7, Alexander 7.
1´İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 42-34
3´ÜNCÜ PERİYOT: 58-46
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroLeague Çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Tango Bourges´i 84-56 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-03-14 22:36:50
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