ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges: 84-56

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ofer Manheim, Gintaras Maciulis, Suzana Vujicic

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Cornelius 11, Gökşen Fitik 6, Sinem Ataş 3, Williams 8, Gray 10, Hollingswort 2, Hayes 19, Crvendakic 15, Esra Ural Topuz 2.

TANGO BOURGES: Anderson 12, Steinberga 2, Myem 10, Mchel, Astier 6, Guapo 6, Godin 6, Duchetn 7, Alexander 7.

1´İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 42-34

3´ÜNCÜ PERİYOT: 58-46

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroLeague Çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Tango Bourges´i 84-56 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-14 22:36:50



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