Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'DE terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, örgütün sözde istihbarat ve lojistik yapılanmasında yer aldıkları, silahlı faaliyette bulundukları, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri iddia edilen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheliler A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ve O.A.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-31 09:25:55



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