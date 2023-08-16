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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 gözaltı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:25
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 gözaltı
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        Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütün gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıl dönümü olan 15 Ağustos öncesi PKK/KCK adına hem teröristlere hem de sempatizan kitleye propaganda yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Akdeniz, Toroslar, Gülnar ilçelerinde eş zamanlı baskın yaptı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri jandarmaya götürüldü.(DHA)FOTĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

        2023-08-16 11:24:36

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