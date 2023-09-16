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        Tarsusspor - Antalya Toroslar Basketbol: 70-87

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:05
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        Tarsusspor - Antalya Toroslar Basketbol: 70-87
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok

        İLKEM YAPI TARSUSSPOR: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevıc 12, Büşra Akgün 13, Cave 14, Yağmur Bul 2, Aysun Yıldıztekin 1

        ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Aısha Sheppard 24, Bone 16, Günesh Denise Karaoğlan 7, Özge Kavurmacıoğlu 11, Adela Delic 2, Henderson 27

        1´NCİ PERİYOT: 26-25

        İLK YARI: 41-43

        3´NCÜ PERİYOT: 60-69

        İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2´nci haftasında Servet Tazegül Spor Salonu´nda Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu. 

        Karşılaşmaya Monique Reed, Kübra Erat, Nina Bogicevıc, Büşra Akgün, Andrea Cave beşlisi ile çıkan İlkem Yapı Tarsusspor, ilk periyodu 26-25 önde kapattı. Tarsus ekibi, ilk yarıyı 41-43 geride tamamladı. 3'üncü periyodu 69-60 önde tamamlayan Antalya Toroslar Basketbol, son periyotta farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı başardı.

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