Tarsusspor - Antalya Toroslar Basketbol: 70-87
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Tolga Edis, Metin Erol, Hasan Ok
İLKEM YAPI TARSUSSPOR: Reed 21, Kübra Erat 7, Bogicevıc 12, Büşra Akgün 13, Cave 14, Yağmur Bul 2, Aysun Yıldıztekin 1
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Aısha Sheppard 24, Bone 16, Günesh Denise Karaoğlan 7, Özge Kavurmacıoğlu 11, Adela Delic 2, Henderson 27
1´NCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 41-43
3´NCÜ PERİYOT: 60-69
İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadın Basketbol Süper Ligi 2´nci haftasında Servet Tazegül Spor Salonu´nda Antalya Toroslar Basketbol'a 87-70 mağlup oldu.
Karşılaşmaya Monique Reed, Kübra Erat, Nina Bogicevıc, Büşra Akgün, Andrea Cave beşlisi ile çıkan İlkem Yapı Tarsusspor, ilk periyodu 26-25 önde kapattı. Tarsus ekibi, ilk yarıyı 41-43 geride tamamladı. 3'üncü periyodu 69-60 önde tamamlayan Antalya Toroslar Basketbol, son periyotta farkı açarak maçı 87-70 kazanmayı başardı.