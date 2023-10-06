Mersin merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 gözaltı

MERSİNve Adana'da düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda, kişilerin sosyal medya hesaplarına attıkları linklerle kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirip, yüksek kazanç paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapan 14 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1,5 yıl süren çalışmasında dolandırıcıların, kişilerin sosyal medya hesaplarına 'Telif ihlali', 'Hakkınızda şikayet var', 'Kadına şiddet kampanyasına destek verin', 'Hayvan haklarına destek verin', 'Hesabınız kapatılacak' gibi mesajlar gönderip, uzantılı tuzak linkleri tıklatıp, kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin ele geçirilen hesapların sahiplerine, 'Yüksek miktarda para kazanıldınız' gibi mesajlar ve dekont göndererek, kazançlarını almaları için vergi ödemesi adı altında para istedikleri, ödeme yapmayanları ise tekrar farklı sahte avukat profilleriyle haklarında dava açılacağını, icra başlatılacağını söyleyip korkuttukları anlaşıldı.

Hesaplardan yapılan paylaşımlar sonrası iletişime geçtikleri kişileri önce işlemlerde yüksek kazanç sağlama konusunda ikna edip sonra kazandıklarına dair sahte dekontlar gönderdikleri, kazançlarını almaları için vergi ödemesi adı altında para istedikleri, ödeme yapmayanları tekrar farklı sahte avukat profilleriyle haklarında dava açılacağını, icra başlatılacağını söyledikleri belirlendi. Dolandırılan kişilerin şikayetleri sonrası başlatılan soruşturmada MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar, şans oyunları firmaları, operatörlerle yapılan yazışmalar ve gelen verilerin analizi sonrası, şüphelilerin hesaplarında 164 milyon 148 bin 414,32 TL para transferi olduğu, kazançların bitcoin, altın, araç alımı gibi yollarla hesaplardan çıkarıldığı tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturmada, suça karışan 20 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin adreslerine, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteklediği toplam 200 polisin katılımıyla Mersin ve Adana'da operasyon yapıldı, 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalarda 42 dijital materyal, 7 bin TL nakit, 400 bin TL değerinde çek, 310 bin 700 TL değerinde hesaba para yatırıldığına dair dekont, 1 kamyonet ve 2 otomobile el konuldu. Adreslerdeki aramalar sürüyor.