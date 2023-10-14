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        Oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü

        OYUNCU  Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:56
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        Oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü
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        OYUNCU  Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

        Oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci geçen Perşembe günü hayatını kaybetti. 69  yaşında hayatını kaybeden Özpirinçci  için bugün Şakirin Camii'nde  öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi. Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılanlar arasındaydı.Cenaze için dua ve helallik alındı. Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        (FOTOĞRAF)

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin -

        2023-10-14 14:55:46

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