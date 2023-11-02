Mersin'de 3 kişiyi öldüren şüpheli ile azmettirici babası tutuklandı MERSİN'de,halası Serap Akdağ (47) ile eşi Murat (50) ve oğlu Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21), av tüfeğiyle vurup öldüren Ceyhun Tiken (24) ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası Mustafa Tiken (50), tutuklandı.

MERSİN'de,halası Serap Akdağ (47) ile eşi Murat (50) ve oğlu Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21), av tüfeğiyle vurup öldüren Ceyhun Tiken (24) ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen babası Mustafa Tiken (50), tutuklandı.

Olay, 31 Ekim'de, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'nde meydana geldi. Ceyhun Tiken, aralarında husumet olan halası Serap Akdağ'ın evine geldi. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ceyhun Tiken, yanındaki av tüfeğiyle halası Serap, eşi Murat ve çiftin oğlu Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhun Tiken kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Geniş çaplı inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhun Tiken ile azmettiricisi olduğu belirlenen babası Mustafa Tiken'i yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.