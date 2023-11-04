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        Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında yangın

        ŞİŞLİ'de7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:31
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        Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında yangın
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        ŞİŞLİ'de7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada çıktı. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altındı. Ekiplerin yaptıkları müdahale sonucu söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken çatı katında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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