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        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında Yusuf Öz (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:15
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        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
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        MERSİN'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında Yusuf Öz (54), hayatını kaybetti.

        Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaştı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Elektrik sobasından kaynaklandığı öğrenilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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