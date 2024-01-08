Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında Yusuf Öz (54), hayatını kaybetti.

Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaştı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Elektrik sobasından kaynaklandığı öğrenilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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