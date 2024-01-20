Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DEAŞ'ın istihbarat elemanı Mersin'de yakalandı

        MERSİN'de yapılan istihbari çalışmada, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı Baker Alomar, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ'ın istihbarat elemanı Mersin'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de yapılan istihbari çalışmada, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı Baker Alomar, operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Baker Alomar'ın Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği ve misilleme amacıyla eylem yapabileceği belirlendi. Alomar, Anamur ilçesinde, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Piyanist Gülsin Onay ve oğlu kemancı Erkin Onay, Mersin'de konser verecek
        Piyanist Gülsin Onay ve oğlu kemancı Erkin Onay, Mersin'de konser verecek
        Mersin Uluslarası Limanı, Araç Rezervasyon Sistemi'ni tanıttı
        Mersin Uluslarası Limanı, Araç Rezervasyon Sistemi'ni tanıttı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklan...