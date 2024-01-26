Tezgahtan kilim hırsızlığı kamerada
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgaha yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı. Olay, güvelik kamerasına yansıdı.
Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.