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        Mersin´de narenciye paketleme tesisinde yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:10
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        Mersin´de narenciye paketleme tesisinde yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Mersin´de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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