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        Muharrem İnce: Adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentler

        MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleket Partisi olarak belediye başkan adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:00
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        Muharrem İnce: Adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentler
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        MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleket Partisi olarak belediye başkan adaylarımızdan tek bir isteğimiz var; depreme dirençli kentler" dedi.

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin´e geldi. İnce burada, CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa edip Memleket Partisi'nin adayı olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Belediye başkan adaylarından kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini isteyen İnce, "Geçen yıl yaşadığımız büyük felaketin yıl dönümü nedeniyle bölgeye geldik. Memleket Partisi olarak belediye başkan adaylarımızdan tek bir isteğimiz var, depreme dirençli kentler istiyoruz" dedi.

        "Bir saat iktidarı eleştiriyorum, bir dakika muhalefete laf söylüyorum onu yazıyorlar" diyen İnce, "Biz ne İsa´ya ne Musa´ya yaranabiliyoruz, çünkü biz aklın, bilimin yolunu savunuyoruz. Akıl, adalet, ahlak diyoruz. Üç A diyoruz. Depreme, doğal afetlere duyarlıyız. Kent yoksulluğunu yok edeceğiz. Yapay zeka ile ilgileniyoruz. Engelsiz, eriyebilir belediyeler öngörüyoruz. Türkiye´nin 3,5 tarafı denizlerle çevrili. Avrupa´nın en genç nüfusu, tarihi, doğası varken nasıl oluyor da yoksulluk oluyor. Neden yoksulluk oluyor, bunu sorgulamamız lazım. Kapıkule´den içeri girince neden yoksulluk var? Neden yoksuluz? AK Parti´ye oy veren kardeşlerime de soruyorum. Tek adam devri olduğu için yoksuluz. Bir kişi 90 milyonun kaderini belirliyor. Ölse yardımcısına geçiyor Türkiye 45 gün. O da memur, atanmış. Cumhurbaşkanı yardımcısını, valileri, bakanları bir kişi atıyor. Milletvekillerini, kaymakamları, genel müdürleri her şeyi bir kişi belirliyor" ifadelerini kullandı. 

        'BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPILARIMIZ AÇIK'

        Memleket Partisi'ne aday olmak isteyen belediye başkanlarına kapılarının açık olduğunu belirten İnce, "Başkan Haluk Bozdoğan görevinin başındadır. Belediye başkanlığı yapmış. 25 yıl sonra başka bir partiden seçilmiş. Eğer ön seçim yapılsaydı, üyelerin önüne sandık konulsa ve başkan seçilseydi, Memleket Partisi´ne geçmesine gönlüm razı olmazdı. Ama partimizden aday olmak isteyen bu tür belediye başkanlarının hepsine kapımız açık. 2018´de o zamanki parti yöneticilerine soruyorum `sandıklar ne alemde?´, `tamam hallettik´ diyorlar. Ben nereden bileyim sandıkları. Seçim gecesi sordum `sonuçlar ne alemde?´, bana veri veremiyorlar çünkü CHP´nin sistemi çökmüş. Satılık diyorlar ya, gerçek satılıklar, kiralıklar orada. İşte o gece sonuçlar olmadığı için ortaya çıkamadım. Çıkıp `bana veri veremiyorlar´ desem bir milyon kişi yakardı o partiyi. Ben partimi korumak adına bunu yapmadım. Ama keşke yaktırsaydım. CHP kaç sandığa gözlemci koymadı diye Yüksek Seçim kuruluna daha sonra sordum. 12 bin 843 sandığa CHP gözlemci koyulmamış. Adı verilip de gitmeyenler ayrı. Yani 4 milyon oy. Son seçimde de durum değişmedi, yine sandıklar korunmadı" diye konuştu. 

        İnce, ayrıca Tarsus´taki muhalefete Haluk Bozdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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