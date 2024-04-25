Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesi dağcı, aranıyor

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra dönüş yolunda kaybolan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar (79) için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesi dağcı, aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra dönüş yolunda kaybolan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar (79) için arama çalışması yürütülüyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü yürüten Mustafa Taşpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup dağcıyla Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. Dağcılar, tırmanışın tamamlanmasının ardından faaliyetin bitmesiyle dönüş yoluna geçti. Taşpınar, Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kayboldu. Mustafa Taşpınar'ın dağcı arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Taşpınar'ın bulunması için çalışma başlattı.

        ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

        AFAD ve AKUT Mersin personelinin de katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanıldı. Geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ekipler, sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı.

        UZUN YILLARDIR DAĞCILIK YAPMIŞ

        Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşpınar'ın uzun yıllardır Konya'da faaliyet gösteren dağcılık kulüpleriyle tırmanışlara katıldığı belirtildi. Taşpınar'ın daha önce geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Konya’nın Meram ilçesindeki 2 bin 53 metrelik Loras Dağı ile 2 bin 10 metrelik Ağlayan Çal Dağı, 2 bin 481 metrelik Karaman'daki Hacıbaba Dağı'nın da aralarında olduğu zor arazi yapısının bulunduğu dağlara tırmandığı kaydedildi.

        Takviye ekiplerin de çağrıldığı bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?

        Benzer Haberler

        Mersin'de otizmli gence şiddet uygulayan bakıcıya 12 ay hapis cezası verild...
        Mersin'de otizmli gence şiddet uygulayan bakıcıya 12 ay hapis cezası verild...
        Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Lastiği patlayan kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı
        Lastiği patlayan kamyonet devrildi 1 ölü, 2 yaralı
        Mersin'de otizmli Efe'ye şiddet uygulayan bakıcıya 1 yıl hapis
        Mersin'de otizmli Efe'ye şiddet uygulayan bakıcıya 1 yıl hapis
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı (2...
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı (2...
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı