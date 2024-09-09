Eski sevgilinin vurduğu Hamiyet de kurtarılamadı

MERSİN'inTarsus ilçesinde Çetin Gençay (36) tarafından tabanca ile vurulan Feriye Gözüala’nın (25) ardından Hamiyet Çetin Görmezer (43) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Görmezer ile eski sevgili olan Gençay, olayın ardından intihar etmişti.

Olay, 6 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Gençay, 3 yıl birlikte olup, ayrıldığı Hamiyet Çetin Görmezer'i çalıştığı fabrikadan çıkışında bekledi. Gençay, Hamiyet Çetin Görmezer ile yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala (25) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti. Gözüala, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Görmezer de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastanede tedavi altına alınan Görmezer de bugün hayatını kaybetti.