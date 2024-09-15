Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu

MERSİN’de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.