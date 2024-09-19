Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklama

        MERSİN'de Ekvator ve Kolombiya'dan yük gemileri ile getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucu Türkiye'de satan, elde edilen parayı da döviz bürosu aracılığı ile yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uluslararası uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’de Ekvator ve Kolombiya’dan yük gemileri ile getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucu Türkiye’de satan, elde edilen parayı da döviz bürosu aracılığı ile yurt dışına transfer eden suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı, 1’i ev hapsi, 7’si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvator ve Kolombiya’dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Mersin Limanı’na getirip, limanda çalışan bazı suç örgütü mensuplarının yardımı ile yurda sokan bir organizasyonun olduğu istihbaratını aldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, uluslararası kartelin aynı zamanda Ekvator ve Kolombiya’dan yük gemileri aracılığı ile yüklü miktardaki kokaini Türkiye içinde satarak ticaretinden elde edilen parayı da bir döviz bürosu aracılığıyla yurt dışına transfer ettiğini tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve İstanbul'da düzenlenen 5 ayrı operasyon ile 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı, 1’i ev hapsi, 7’si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Yurt dışında bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:
        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'd...
        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'd...
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı
        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı