Mersin'de silah zoruyla 2 milyon liralık gaspa 2 tutuklama
MERSİN'de bir kişiyi silah zoruyla alıkoyup bankacılık uygulaması üzerinden 2 milyon TL'sini gasbeden 5 kişi yakalandı.
MERSİN’de bir kişiyi silah zoruyla alıkoyup bankacılık uygulaması üzerinden 2 milyon TL’sini gasbeden 5 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoru ile alıkonularak gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2’si kadın, 5 kişinin bir kişiyi sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, ardından silah zoru ile araca bindirerek bir araziye götürdükleri ve mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardıkları belirledi. Jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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