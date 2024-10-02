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        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı

        MERSİN'de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur eden 13 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:40
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        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı
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        MERSİN'de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur eden 13 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara yüksek faizle para vererek mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen 13 şüpheli, Silifke ve Tarsus'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği ve suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 70 bin TL, USB bellekler, tapu, tabanca ve mühimmatları, borçlu bilgilerinin yazılı olduğu ajanda, icra takip dosyaları, çek yaprakları, başkalarına ait kredi kartları, boş senetler ve cep telefonları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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