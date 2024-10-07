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        Mersin'de terör operasyonu: 14 gözaltı

        MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:05
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        Mersin'de terör operasyonu: 14 gözaltı
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        MERSİN’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, sosyal medya üzerinden örgütsel eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyet içerisinde bulunan 14 şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda kent merkezinde 10, Tarsus ilçesinde ise 4 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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