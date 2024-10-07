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        Mersin'de boya imalathanesinde patlama; 2'si ağır 3 yaralı

        MERSİN'de Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır, 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:00
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        Mersin'de boya imalathanesinde patlama; 2'si ağır 3 yaralı
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        MERSİN'de Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren boya imalathanesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır, 3 kişi, yaralandı.

        Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde, saat 11.00 sıralarında doğal gazlı boya fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi, yaralandı. Yaralılardan boya imalathanesinin sahibi Ali Yılmaz ile bitişiğindeki iş yerinde bulunan Mustafa Ceylan ve Mehmet Öz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu imalathanede incelemede bulunurken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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