Mersin'de boya imalathanesinde patlama; 2'si ağır 3 yaralı

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu imalathanede incelemede bulunurken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki boya imalathanesinde, saat 11.00 sıralarında doğal gazlı boya fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi, yaralandı. Yaralılardan boya imalathanesinin sahibi Ali Yılmaz ile bitişiğindeki iş yerinde bulunan Mustafa Ceylan ve Mehmet Öz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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