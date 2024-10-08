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        Nehre giren yabancı uyruklu genç boğuldu

        MERSİN'de serinlemek için nehre giren yabancı uyruklu 16 yaşındaki Hüseyin El-Cuma, akıntıya kapılarak boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:00
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        Nehre giren yabancı uyruklu genç boğuldu
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        MERSİN'de serinlemek için nehre giren yabancı uyruklu 16 yaşındaki Hüseyin El-Cuma, akıntıya kapılarak boğuldu.

        Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Egemen Mahallesi'nden geçen Berdan Nehri'ne giren yabancı uyruklu Hüseyin El-cuma (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı. El-Cuma'nın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan gencin cansız bedenini çıkardı. Hüseyin El-Cuma'nın cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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