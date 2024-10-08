Nehre giren yabancı uyruklu genç boğuldu

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Egemen Mahallesi'nden geçen Berdan Nehri'ne giren yabancı uyruklu Hüseyin El-cuma (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı. El-Cuma'nın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan gencin cansız bedenini çıkardı. Hüseyin El-Cuma'nın cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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