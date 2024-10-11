Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (2)

İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan yaklaşık 378 Türk vatandaşının tahliyesini sağlayan Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Sancaktar gemisi de Mersin Limanı’na ulaştı. Türk vatandaşları gemilerden tahliye edilip, otobüslerle gidecekleri memleketlerine uğurlandı.

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