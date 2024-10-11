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        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü

        MERSİN'inAkdeniz ilçesinde eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:45
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        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü
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        MERSİN'inAkdeniz ilçesinde eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        İlçeye bağlı Cami Şerif Mahallesi'nde bulunan eski il halk kütüphanesi binasının çatında, dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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