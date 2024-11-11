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        Otomobiliyle lastik değiştirenlere çarpıp 4 kişinin ölümüne neden sürücü: Uyarı levhaları yoktu

        MERSİN'in Silifke ilçesinde yol kenarında aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişilere çarpıp 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Daşdemir, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:10
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        Otomobiliyle lastik değiştirenlere çarpıp 4 kişinin ölümüne neden sürücü: Uyarı levhaları yoktu
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde yol kenarında aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişilere çarpıp 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Daşdemir, tutuklandı. Daşdemir ifadesinde, “Karşımdan gelen aracın uzun farları gözümü alıyordu. Sağ şeride geçtiğimde kaza yaşandı. Yol karanlık olduğu için görmedim. Sağa park eden araçların uyarı levhaları yoktu” dedi.

        Kaza, 9 Kasım gecesi Mersin-Antalya D-400 kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 33 ATU 534 plakalı aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler, durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan Daşdemir’in kontrolünü yitirdiği 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı. Orhan Biçer (49) kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişiyse ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür (39), kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Kaza sonrası gözaltına alınan Muhammet Furkan Daşdemir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daşdemir, çıkarıldığı mahkemede, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Muhammet Furkan Daşdemir’in ifadesinde, “Sol şeritte ilerlerken arkamdan gelen bir araç selektör yaparak yol istedi. Karşımdan gelen aracın da uzun farları gözümü alıyordu. Sağ şeride geçtiğimde kaza yaşandı. Yol karanlık olduğu için görmedim. Sağa park eden araçların uyarıcı levhaları yoktu” dedi.

        Yaralı 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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