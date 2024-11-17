Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Otoyolda yolcu otobüsü alev alev yandı

        POZANTI-Adana Otoyolu'nda hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otoyolda yolcu otobüsü alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        POZANTI-Adana Otoyolu'nda hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

        Samsun'dan Adana'ya giden S.S. yönetimindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Mersin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mersin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
        Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
        Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı
        Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı
        "3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası", Mersin'de başladı
        "3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası", Mersin'de başladı
        Mersin'de ilk üyesi Atatürk olan kooperatife kurucular listesi asıldı
        Mersin'de ilk üyesi Atatürk olan kooperatife kurucular listesi asıldı