Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi Murat Çeviker (54) hayatını kaybetti.
MERSİN’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi Murat Çeviker (54) hayatını kaybetti.
Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan Murat Çeviker, sabah mesaisine gelmeyince yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Çeviker’in son görüldüğü Baharlı Mahallesi civarına jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma ve su altı ekipleri, buradaki sulama kanalında arama yaptı. Aramada, Çeviker'in kamyonetiyle kanala uçtuğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla araç ve Murat Çeviker’in cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kontrolünü kaybettiği aracıyla kanala uçtuğu tespit edilen Çeviker'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.