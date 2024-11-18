Sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi öldü

MERSİN’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi Murat Çeviker (54) hayatını kaybetti.

Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan Murat Çeviker, sabah mesaisine gelmeyince yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Çeviker’in son görüldüğü Baharlı Mahallesi civarına jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma ve su altı ekipleri, buradaki sulama kanalında arama yaptı. Aramada, Çeviker'in kamyonetiyle kanala uçtuğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla araç ve Murat Çeviker’in cansız bedeni sudan çıkarıldı.