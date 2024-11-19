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        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı

        MERSİN'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:25
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        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
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        MERSİN'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Mersin'in Mezitli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede 17 Kasım'da hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, defin için Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Çığ'ın yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muazzez İlmiye Çığ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        BURSA'DA DOĞDU

        Muazzez İlmiye Çığ, 1'inci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç hafta önce Bursa'da doğdu. 1919'da beşinci yaş gününü kutladığı sırada, İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilince öğretmen olan babası, ailesinin güvenliğini sağlamak için Çorum'a taşındı ve Muazzez İlmiye Çığ, ilköğrenimini burada tamamladı. Çığ ayrıca Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi.

        1972'DE EMEKLİYE AYRILDI

        1940'ta diplomasını aldıktan sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni oluşturan 3 kurumdan biri olan Antik Şark Eserleri Müzesi'nde 10 yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı. Meslektaşları Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte, müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizledi, ardından sınıflandırıp, numaralandırdı. Çığ, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp, katalog halinde yayımladı. 1972'de emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayan Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

        16 KİTAP YAZDI

        Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih Sümer'de Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi ile 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden, 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' ünvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. Toplam 16 kitap yazan Çığ, hayatı boyunca çok sayıda ödüle de layık görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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