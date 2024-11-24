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        ÇBK Mersin - OGM Ormanspor: 80-70

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin KahramanÇBK MERSİN: Asena Yalçın 2, Howard 15, Anderson 13, Feride Şevval Akalan 2, Thornton 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 26, Mccovan 10 OGM ORMANSPOR: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Aokuso 6, Sisokko 16, Esra Ural Topuz 4, Berger 171'İNCİ PERİYOT: 24-20DEVRE: 49-373'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:55
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        ÇBK Mersin - OGM Ormanspor: 80-70
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 2, Howard 15, Anderson 13, Feride Şevval Akalan 2, Thornton 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 26, Mccovan 10

        OGM ORMANSPOR: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Aokuso 6, Sisokko 16, Esra Ural Topuz 4, Berger 17

        1’İNCİ PERİYOT: 24-20

        DEVRE: 49-37

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-55

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9’uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor’u 80-70 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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