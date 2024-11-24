ÇBK Mersin - OGM Ormanspor: 80-70
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin KahramanÇBK MERSİN: Asena Yalçın 2, Howard 15, Anderson 13, Feride Şevval Akalan 2, Thornton 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 26, Mccovan 10 OGM ORMANSPOR: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Aokuso 6, Sisokko 16, Esra Ural Topuz 4, Berger 171'İNCİ PERİYOT: 24-20DEVRE: 49-373'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 2, Howard 15, Anderson 13, Feride Şevval Akalan 2, Thornton 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 26, Mccovan 10
OGM ORMANSPOR: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Aokuso 6, Sisokko 16, Esra Ural Topuz 4, Berger 17
1’İNCİ PERİYOT: 24-20
DEVRE: 49-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9’uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor’u 80-70 yendi.
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