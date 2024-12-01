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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor-Fenerbahçe: 69-98

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökMERSİN SPOR: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 16, Simmons 8, Deniz Kılıçlı 4, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik AkdemirFENERBAHÇE BEKO: Baldwin 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 20, Biberoviç 12, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Marjanovic 12, Erten Gazi1'İNCİ PERİYOT: 16-27DEVRE: 35-523'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında Mersin Spor, sahasında Fenerbahçe'ye 98-69 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:35
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        Mersin Spor-Fenerbahçe: 69-98
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

        MERSİN SPOR: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 16, Simmons 8, Deniz Kılıçlı 4, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdemir

        FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 20, Biberoviç 12, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Marjanovic 12, Erten Gazi

        1’İNCİ PERİYOT: 16-27

        DEVRE: 35-52

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-72

        Basketbol Süper Ligi 8’inci haftasında Mersin Spor, sahasında Fenerbahçe’ye 98-69 kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla 8 maçta 7’nci galibiyetini alırken, ev sahibi Mersin Spor 8 maçta 5’inci yenilgisini aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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