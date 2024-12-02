Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İlkem Yapı Tarsus - Beşiktaş: 77-85

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrekİLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 6, Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek, Alleyne 17, Hurt 16BEŞİKTAŞ: Evansv 10, Hatice Pelin Gülçelik, Winterburn 12, Özge Özışık 4, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Melek Uzunoğlu 3, Krayjısnik 281'İNCİ PERİYOT: 17-19DEVRE: 36-413'ÜNCÜ PERİYOT: 57-665 FAUL: Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkem Yapı Tarsus - Beşiktaş: 77-85
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek

        İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 6, Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek, Alleyne 17, Hurt 16

        BEŞİKTAŞ: Evansv 10, Hatice Pelin Gülçelik, Winterburn 12, Özge Özışık 4, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Melek Uzunoğlu 3, Krayjısnik 28

        1’İNCİ PERİYOT: 17-19

        DEVRE: 36-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-66

        5 FAUL: Dk. 37’50 Winterburn (Beşiktaş)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10’uncu haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Beşiktaş’a 85-77 kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Mersin'de konuştu:
        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Mersin'de konuştu:
        Mersin'de türbin tesisatının bulunduğu alana düşen işçi yaralandı
        Mersin'de türbin tesisatının bulunduğu alana düşen işçi yaralandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...