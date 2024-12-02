İlkem Yapı Tarsus - Beşiktaş: 77-85
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrekİLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 6, Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek, Alleyne 17, Hurt 16BEŞİKTAŞ: Evansv 10, Hatice Pelin Gülçelik, Winterburn 12, Özge Özışık 4, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Melek Uzunoğlu 3, Krayjısnik 281'İNCİ PERİYOT: 17-19DEVRE: 36-413'ÜNCÜ PERİYOT: 57-665 FAUL: Dk.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek
İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 6, Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek, Alleyne 17, Hurt 16
BEŞİKTAŞ: Evansv 10, Hatice Pelin Gülçelik, Winterburn 12, Özge Özışık 4, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Melek Uzunoğlu 3, Krayjısnik 28
1’İNCİ PERİYOT: 17-19
DEVRE: 36-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-66
5 FAUL: Dk. 37’50 Winterburn (Beşiktaş)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10’uncu haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Beşiktaş’a 85-77 kaybetti.
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