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        Hatayspor- Osmaniyespor FK: 5-0

        STAT:MersinHAKEMLER: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan ÇalışırHATAYSPOR: Bekaj - Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:40
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        Hatayspor- Osmaniyespor FK: 5-0
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır

        HATAYSPOR: Bekaj - Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 72 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk. 46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 63 Aboubakar)

        OSMANİYESPOR FK: Numan Soysal - Halil Karataş, Berke Çelik, Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Mehmet Aslan, Mertcan Akkaya (Dk. 46 Osman Yavuz), Emircan Birinci (Dk. 72 Gürcan Gözüm), Yusuf Ocak, Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün)

        GOLLER: Dk. 24 ve Dk. 45 Strandberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk. 75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Kerim Alıcı (Hatayspor), Selahattin Furkan Cöcü, Mehmet Aslan (Osmaniyespor FK)

        Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Hatayspor, sahasında karşılaştığı Osmaniyespor FK'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        23’üncü dakikada soldan kale alanına yapılan ortaya ayağını uzatan Hatayspor’lu Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        45’inci dakikada takım arkadaşı Boutobba’dan aldığı pasla rakip ceza sahasına giren Strandberg, sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

        İlk yarı 2-0 bitti.

        66’ncı dakikada Bamgboye’den pasıyla topla buluşan Rui Pedro, kaleci Numan’ı geçikten sonra topu boş kaleye yuvarladı: 3-0.

        75’inci dakikada savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro takım arkadaşı Bamgboye’ye bıraktı, Bamgboye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

        90+2'nci dakikada sağdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Hatayspor’lu Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

        Karşılaşma 5-0 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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