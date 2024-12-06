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        Sinap Kalesi 8 asırdır ayakta

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde 8 asırlık Sinap Kalesi, tarihe meydan okuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:45
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        Sinap Kalesi 8 asırdır ayakta
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        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde 8 asırlık Sinap Kalesi, tarihe meydan okuyor. Definecilerin hedefi haline gelen kalenin iç kısımlarında tahribat oluşurken, Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Durukan, "8 asırdır ayakta duran yapıya zarar vermek, ülkemize zarar vermekle eş anlamlıdır" dedi.

        Kuruluşu 12-14'üncü yüzyıla dayanan Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Sinap Kalesi, tarihe meydan okuyor. Orta Çağ şatosu görünümü ile dikkat çeken kalenin bazı kısımlarında tahribat oluştu. Kale, yayla turizmi kapsamında ziyaretçilerin ilgisini çekerken, define avcılarının da hedefi oldu. Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Durukan, kalenin günümüzde en iyi korunan örneklerden biri olduğunu söyledi.

        'EN İYİ KONDİSYON SAHİP OLAN SİNAP'

        Yapının şato olarak da ifade edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Durukan, "Orta Çağ'dan kalma yapıların güzel örneklerinden biridir. Sadece Çamlıyayla'da değil, benzer örneklerine başka yerlerde de rastlayabiliyoruz. Planları aynı, birbirine benzer 4-5 tane örneğini biliyoruz. Bunlardan 3 tanesi, çok iyi ayakta duruyor. En iyi kondisyona sahip olansa Çamlıyayla'daki Sinap Kalesi'dir" dedi.

        'ÜLKEMİZE ZARAR VERMEKLE EŞ ANLAMLI'

        Prof. Dr. Durukan, "Yapının hem içinde hem dışında maalesef tahribatlar meydana gelmiş. Birçok yerde karşılaştığımız gibi defineciler, altın arayanlar bu tip yapıları çok sık ziyaret ediyor. Bunların içerisinde bir şey bulamayacaklarını söyleyelim. Yapıya zarar veriyorlar. Bu kadar zamandır, 8 asırdır ayakta duran yapıya zarar vermek, ülkemize zarar vermekle eş anlamlıdır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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