ÇBK Mersin- Kayseri Basketbol: 79-73
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza PinatÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 26, Magarity 21, Feride Şavval Akalan, Thornton 11, Derin Yaya, Sinem Ataş, Rupert 18, KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Dilara Tongar, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Powers 13, Diallo 13, Fall 81'İNCİ PERİYOT: 19-14DEVRE: 41-303'ÜNCÜ PERİYOT: 61-545 FAUL: Powers, Kübra Erat (Kayseri Basketbol)Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Kayseri Basketbol'u 79-73 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 26, Magarity 21, Feride Şavval Akalan, Thornton 11, Derin Yaya, Sinem Ataş, Rupert 18,
KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Dilara Tongar, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Powers 13, Diallo 13, Fall 8
1’İNCİ PERİYOT: 19-14
DEVRE: 41-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-54
5 FAUL: Powers, Kübra Erat (Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11’inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Kayseri Basketbol’u 79-73 yendi.
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