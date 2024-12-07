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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin- Kayseri Basketbol: 79-73

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza PinatÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 26, Magarity 21, Feride Şavval Akalan, Thornton 11, Derin Yaya, Sinem Ataş, Rupert 18, KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Dilara Tongar, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Powers 13, Diallo 13, Fall 81'İNCİ PERİYOT: 19-14DEVRE: 41-303'ÜNCÜ PERİYOT: 61-545 FAUL: Powers, Kübra Erat (Kayseri Basketbol)Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Kayseri Basketbol'u 79-73 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:40
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        ÇBK Mersin- Kayseri Basketbol: 79-73
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Anderson 26, Magarity 21, Feride Şavval Akalan, Thornton 11, Derin Yaya, Sinem Ataş, Rupert 18,

        KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Dilara Tongar, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Powers 13, Diallo 13, Fall 8

        1’İNCİ PERİYOT: 19-14

        DEVRE: 41-30

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-54

        5 FAUL: Powers, Kübra Erat (Kayseri Basketbol)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11’inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Kayseri Basketbol’u 79-73 yendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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