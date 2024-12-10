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        Atatürk büstünü iterek düşüren şüpheli tutuklandı

        MERSİN'de muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşüren G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:40
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        Atatürk büstünü iterek düşüren şüpheli tutuklandı
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        MERSİN'de muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşüren G.Ç., tutuklandı.

        Olay, 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü. Çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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