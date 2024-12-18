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        ÇBK Mersin- Famila Schio: 86-52

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Zoran Mitrovski, Maden Lucic ÇBK MERSİN: Howard 26, Asena Yalçın 2, Anderson 13, Fauthoux 10, Thornton, Aarujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Rupert 20, Samuelson 3, Pelin Bilgiç 2FAMİLA SCHİO: Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera, Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 111'İNCİ PERİYOT: 23-8DEVRE: 47-173'ÜNCÜ PERİYOT: 65-37KADINLAR EuroLeague 2'nci Tur E grubu ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:00
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        ÇBK Mersin- Famila Schio: 86-52
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Zoran Mitrovski, Maden Lucic

        ÇBK MERSİN: Howard 26, Asena Yalçın 2, Anderson 13, Fauthoux 10, Thornton, Aarujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Rupert 20, Samuelson 3, Pelin Bilgiç 2

        FAMİLA SCHİO: Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera, Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11

        1’İNCİ PERİYOT: 23-8

        DEVRE: 47-17

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-37

        KADINLAR EuroLeague 2’nci Tur E grubu ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya’nın Famila Schio takımını 86-52 yendi. ÇBK Mersin bu galibiyetle 6’lı finale kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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