ÇBK Mersin- Famila Schio: 86-52
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Zoran Mitrovski, Maden Lucic ÇBK MERSİN: Howard 26, Asena Yalçın 2, Anderson 13, Fauthoux 10, Thornton, Aarujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Rupert 20, Samuelson 3, Pelin Bilgiç 2FAMİLA SCHİO: Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera, Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 111'İNCİ PERİYOT: 23-8DEVRE: 47-173'ÜNCÜ PERİYOT: 65-37KADINLAR EuroLeague 2'nci Tur E grubu ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Famila Schio takımını 86-52 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Zoran Mitrovski, Maden Lucic
ÇBK MERSİN: Howard 26, Asena Yalçın 2, Anderson 13, Fauthoux 10, Thornton, Aarujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Rupert 20, Samuelson 3, Pelin Bilgiç 2
FAMİLA SCHİO: Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera, Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11
1’İNCİ PERİYOT: 23-8
DEVRE: 47-17
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-37
KADINLAR EuroLeague 2’nci Tur E grubu ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya’nın Famila Schio takımını 86-52 yendi. ÇBK Mersin bu galibiyetle 6’lı finale kaldı.
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