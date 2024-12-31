Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yılbaşı gecesi ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yılbaşı akşamı çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yılbaşı gecesi ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’in Tarsus ilçesinde yılbaşı akşamı çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

        Yılbaşı akşamı ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki üç katlı evin son katındaki dairede yangın çıktı. O.Y.'ye ait evde çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölge sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tazyikli su ile müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 3 kişi bölgeye çağırılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta yola yuvarlanan kaya parçaları temizlendi
        Tarsus'ta yola yuvarlanan kaya parçaları temizlendi
        Bozyazı'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Bozyazı'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Erdemli'de kardan kapanan yollar açıldı
        Erdemli'de kardan kapanan yollar açıldı
        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de yılbaşı hareketliliği 1718 kamerayla izlenecek
        Mersin'de yılbaşı hareketliliği 1718 kamerayla izlenecek