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        Tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönüşen tekstil malzemesi yüklü TIR, kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:15
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        Tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönüşen tekstil malzemesi yüklü TIR, kullanılmaz hale geldi.

        Olay akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 27 HM 766 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR, Damlama mevkisinde kupa kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridinde park edip, araçtan indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada yangın hızla yayılırken, araç alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. TIR, kullanılmaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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